Carisio (Vercelli), anziana disabile sbranata in casa dai suoi cani: arrestati figlia e compagno

foto Afp

23:14

- Una 83enne, immobilizzata a letto da gravi patologie, è morta sbranata da due cani nella casa-canile di Carisio, nel Vercellese, in cui la figlia e il compagno custodivano un centinaio di animali. I due sono stati arrestati dai carabinieri per maltrattamenti e abbandono di persona incapace. La tragedia è stata causata dalla grave situazione di degrado e di abbandono in cui l'anziana era costretta a vivere.