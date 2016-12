foto Da video

10:19

- Tromba d'aria nel basso Biellese questa mattina intorno alle 6. Un vento fortissimo si è abbattuto tra Benna e Verrone, Massazza e Candelo, dove si segnalano danni per migliaia di euro ad abitazioni e capannoni industriali. Molte le case scoperchiate, gli alberi abbattuti, le recinzioni spazzate via. Danni anche in Novalfa, azienda commerciale di Verrone, dove buona parte del tetto non esiste più. Ripristinata la corrente elettrica