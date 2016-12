Alessandria, ruba pistola e spara: 3 feriti

foto Ansa Correlati Alessandria, spara a passanti: preso 14:42 - Ha rubato una pistola a una guardia giurata e si è messo a sparare contro i passanti, ferendo tre persone. Il più grave è un marocchino che, raggiunto da un proiettile all'addome, ha riportato una grave lesione a un polmone. E' successo ad Alessandria. L'autore del gesto è stato arrestato dalla polizia: è un 20enne italiano di origini colombiane con qualche disturbo di salute mentale. E' piantonato in ospedale. - Ha rubato una pistola a una guardia giurata e si è messo a sparare contro i passanti, ferendo tre persone. Il più grave è un marocchino che, raggiunto da un proiettile all'addome, ha riportato una grave lesione a un polmone. E' successo ad. L'autore del gesto è stato arrestato dalla polizia: è un 20enne italiano di origini colombiane con qualche disturbo di salute mentale. E' piantonato in ospedale.

Dopo avere aggredito la guardia giurata, portandole via la pistola, il giovane si è allontanato e ha cominciato a fare fuoco su chi ha incontrato per le strade della città. I suoi primi bersagli sono stati due marocchini che stavano acquistando delle sigarette da un distributore automatico: uno di loro è stato raggiunto da un proiettile di striscio al petto, mentre un italiano è stato leggermente ferito a un polpaccio. Il vigilante, infine, è stato colpito con un punteruolo.



La polizia è riuscita a bloccare il 20enne dopo un intervento particolarmente impegnativo. La pistola, secondo le prime informazioni, era caricata con quindici colpi. Almeno sette, in base ai bossoli recuperati, sarebbero quelli sparati dal giovane.