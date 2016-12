Cuneo, auto pirata investe e uccide 20enne

foto LaPresse 20:20 - Un'auto pirata ha travolto e ucciso uno studente di 20 anni nel Cuneese. La vittima è Christian Barra, di Verzuolo, morto nella notte all'ospedale di Cuneo, in seguito alla ferite riportate nell'investimento, avvenuto a pochi chilometri da casa. Inutili i soccorsi. L'auto che l'ha travolto non si è fermata ed è ricercata dai carabinieri, anche sulla base di alcune testimonianze, sulle quali gli investigatori mantengono stretto riserbo. - Un'auto pirata ha travolto e ucciso uno studente di 20 anni nel Cuneese. La vittima è Christian Barra, di Verzuolo, morto nella notte all'ospedale di Cuneo, in seguito alla ferite riportate nell'investimento, avvenuto a pochi chilometri da casa. Inutili i soccorsi. L'auto che l'ha travolto non si è fermata ed è ricercata dai carabinieri, anche sulla base di alcune testimonianze, sulle quali gli investigatori mantengono stretto riserbo.

Christian Barra stava procedendo in bicicletta quando è stato investito alle spalle da un'auto che ha proseguito la sua corsa. In corso di accertamenti la dinamica dell'incidente e se la bicicletta avesse le luci accese.



Il giovane, caduto sull'asfalto, ha battuto il capo ed a nulla sono serviti i soccorsi portati dall'equipe del 118 di Saluzzo e dai carabinieri di Busca, intervenuti sul posto dopo la segnalazione di un altro automobilista in transito. Le indagini sono coordinate dal capitano Emanuele Favara comandante la Compagnia carabinieri di Cuneo.