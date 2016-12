foto Ansa

20:41

- Una decina di persone ha avuto problemi respiratori in seguito alle esalazioni sprigionatesi in un centro commerciale di Leini, nel Torinese. Alcune di queste sono state trasportate in ospedale, mentre la struttura è stata evacuata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e i carabinieri. Secondo i primi accertamenti, la causa più probabile è lo svuotamento di una bomboletta di spray urticante.