foto LaPresse

01:07

- Tensione a Torino tra un gruppo di autonomi e le forze dell'ordine. Due poliziotti, tra cui un dirigente, sono stati leggermente feriti da un gruppo di giovani dei centri sociali e dell'area anarco-insurrezionalista, durante un corteo non autorizzato nella zona di Borgo San Paolo. Gli scontri hanno avuto luogo poco distante da dove ieri è stato sgomberato l'edificio occupato della Diatto ex Snia. Entrambi i poliziotti sono stati medicati in ospedale.