foto Ansa

12:50

- E' stata ritrovata a Pinerolo l'auto utilizzata per la fuga dai malviventi che hanno ucciso il 45enne barista Giovanni Bruno in un tentativo di rapina. La vettura, una Peugeot 206 scura rubata a Torino, era parcheggiata non lontano dal bar di fronte al quale è avvenuta l'aggressione. I carabinieri sono ora al lavoro per individuare eventuali tracce lasciate sul mezzo dai banditi.