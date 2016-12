Ragazza suicida, parla l'ex: alla festa non c'ero"L'ho insultata ma poi le ho chiesto scusa"

Anche gli amici della ragazza sono contro di lui, come racconta la "Stampa", dicono che lui è il responsabile del tragico gesto della quattordicenne che il 5 gennaio si è buttata dalla finestra della sua casa di Novara. Lui e i suoi cinque amici, pure loro indagati per violenza sessuale di gruppo, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico.



Il ragazzo racconta che con Carolina ha avuto "un rapporto ricco di sentimento e tenerezza, poi degenerato. Troppa instabilità, troppi contrasti. Se tornassi indietro eviterei di arrabbiarmi e di litigare fino a dirle parole offensive. Ma quel giorno l'ho insultata, anche se poi le avevo chiesto subito scusa e lei era stata contenta che fossi dispiaciuto". E aggiunge: "Il mio maestro di tennis mi aveva rimproverato per aver perso il controllo e io mi sono scusato. La questione mi sembrava chiusa".



Giura alla famiglia di Carolina "che da parte mia non c'è mai stata alcuna forma di persecuzione o di risentimento. Ho provato un dolore profondo. Non avevo capito, non avrei mai pensato a una fine così drammatica. Lei aveva sempre mostrato un carattere forte".



Non la pensano così gli amici della compagnia di Carolina, secondo i quali invece la ragazzina era stata umiliata e si era suicidata per la vergogna. Dieci giorni fa sono stati sequestrati gli iPhone e sono arrivati gli avvisi di garanzia, ma il messaggio si era già diffuso su Facebook poco dopo la morte della ragazza: lei si è uccisa perché quelli l'hanno denigrata. E l'ex fidanzato adesso accusa: "Non sono mai stato aggredito ma alcuni miei amici sì: hanno paura ancora adesso ad andare in giro. La compagnia di Carolina ci odia".



Quella maledetta festa - Era girata voce che a una festa, a novembre, qualcuno avesse filmato Carolina ubriaca, ma l'ex prende le distanze da quella vicenda: "Io non c'ero quella sera. Era una serata che organizzavamo spesso per mangiare una pizza nella casa di uno o dell'altro degli amici. Non so che cosa sia successo". E sui video girati: "Non solo non li ho mai visti, ma non sono in grado di stabilire se fosse un unico filmato o più riprese effettuate da persone diverse. E che io sappia il video non è mai stato postato su Facebook".



Sembra comunque che la tragedia sia in gran parte legata al social network, visto che lo stesso ex dice: "Dopo la festa non ho parlato direttamente con Carolina. Solo messaggi via Facebook". La storia tra i due, racconta ancora il ragazzo, era finita il 13 luglio. Poi, "io le ho detto che ritenevo la nostra relazione troppo instabile. Tutti e due lo pensavamo. Ma non immaginavo che sarebbe andata così".