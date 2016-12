14enne suicida, la madre: si riapre ferita

foto Facebook Correlati Novara, 14enne suicida: indagati 8 minorenni

Le immagini di Carolina

Ragazzina suicida, il video omaggio 07:13 - "Questa notizia ha riaperto una ferita che non si era ancora rimarginata". Così la madre di Carolina, la 14enne novarese suicidatasi a gennaio, commenta l'iscrizione nel registro degli indagati di otto minori per istigazione al suicidio e detenzione di materiale pedopornografico. Più dura le parole della sorella della ragazzina, Talita: "Spero che la vostra coscienza, se ne avete una, non vi lasci in pace", è il messaggio indirizzato agli 8.

Mi auguro che siate processati e giudicati colpevoli", aggiunge la ragazza in un post su Facebook prima di rivolgersi direttamente alla sorella: "Vedrai che la pagheranno per il dolore e le umiliazioni che ti hanno causato".



Su Facebook, come su Twitter, è ricominciata intanto la gara per esprimere solidarietà a Carolina, come era già accaduto a gennaio, quando i social media erano stati presi d'assalto da giovani e meno giovani che se la prendevano con i cyber-bulli.