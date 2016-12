foto Ansa

- Non si ferma la pioggia in Piemonte e gli esperti prevedono precipitazioni diffuse su tutta la regione per le prossime 10-12 ore, con picchi molto forti sulla fascia pedemontana nordoccidentale e sui rilievi meridionali al confine con la Liguria. Il livello del Po supererà la soglia di attenzione domani nel tratto torinese. In crescita anche il Lago Maggiore. Sopra i livelli di attenzione anche Bormida e Tanaro.