Piove intensamente su gran parte del Centronord, dal Piemonte al Veneto, alla Toscana. Alberi caduti sulle strade a Torino hanno provocato disagi al traffico, come anche alcuni smottamenti sulle strade del Piemonte. Frane anche nel Savonese. Pre-allarme a Courmayeur. Intense precipitazioni anche in Veneto e Toscana, dove alcuni alberi hanno ostruito strade in Lucchesia. Nel pomeriggio scatta l'allarme nel Nordest. A Genova chiuse alcune scuole.

19:14 Un centinaio di famiglie evacuate nel Veronese

Sono circa un centinaio le famiglie del comune di San Bonifacio, nell'est della provincia veronese, che stanno per essere evacuate dalle loro case a causa degli allagamenti provocate dall'esondazione dei fiumi Alpone e Tramigna.

18:06 Venezia, acqua alta a 110 cm

Il maltempo ed il forte vento di scirocco ha portato a Venezia il fenomeno dell'acqua alta, con una massima che ha toccato i 110 centimetri sul medio mare. Un livello da codice "arancio", ovvero marea molto sostenuta, che ha portato all'allagamento del 12% della superficie complessiva del centro storico.

17:52 Fiume esonda nel Veronese

Dopo l'Alpone anche un altro fiume che attraversa il veronese, il Tramigna, ha superato il livello di guardia ed è tracimato a Soave, all'altezza dei campi sportivi, nel quartiere San Matteo. Una ventina le case circondante dall'acqua. Ma la situazione potrebbe peggiorare perché l'ondata di piena è attesa verso le ore 20. Lungo gli argini sono al lavoro squadre della protezione civile e tecnici, che però potrebbero fare ben poco in caso di nuova rottura degli argini.

16:02 Nuova allerta, ancora piogge a centro-nord

Nuova allerta meteo del Dipartimento della Protezione Civile: la perturbazione di origine nord Atlantica che da ieri staziona sul nostro paese, porterà nelle prossime ore ancora piogge e temporali sulle regioni centro-settentrionali. Alla luce delle previsioni disponibili, gli esperti prevedono a partire dalla mattinata di domani precipitazione intense e diffuse, accompagnate da fulmini e forti raffiche di vento, su su Umbria e Lazio. Il Dipartimento della Protezione Civile seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le strutture locali di protezione civile.

15:21 Piacenza, allerta per la piena del Po

Allerta della Protezione civile dell'Emilia-Romagna dalle 12 di domani per la piena del Fiume Po nel Piacentino. Interessati i comuni di Calendasco, Caorso, Castel San Giovanni, Castelvetro Piacentino, Monticelli d'Ongina, Piacenza, Rottofreno, Sarmato, Villanova sull'Arda. A seguito delle intense precipitazioni registrate e previste sul bacino del Po - spiega il bollettino - si sono verificati innalzamenti dei livelli idrometrici delle sezioni del fiume a monte di Piacenza. Si prevede il superamento del "livello 1" nella sezione di Piacenza a partire dalla giornata di domani.

14:40 Frane, pre-allarme a Courmayeur

A breve scatterà il pre-allarme per una frana da 8,3 milioni di metri cubi, già monitorata da tempo, che incombe su alcune frazioni di Courmayeur (Aosta). La situazione di maltempo sulla zona e un'accelerazione stagionale dello scivolamento della massa di terra e rocce dal Monte di La Saxe, dovuto allo scioglimento della neve, hanno spinto le autorità ad attivare il primo passo di una procedura di protezione civile che potrebbe prevedere l'evacuazione di circa 500 persone.

14:39 Allagamenti e frane nel Savonese

Strade allagate nell'entroterra savonese in particolare nei pressi di Montagna sopra Quiliano quindi sulle alture di Varazze e lungo la strada per Testico per la perturbazione che dalla notte scorsa interessa tutta la provincia. Diversi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti nel Finalese e per frane. Una di queste ha rischiato di travolgere una casa a Varazze.

14:03 Piemonte, fiumi superano il livello di guardia

Ancora pioggia sul Piemonte, con fenomeni diffusi e intensi. Secondo i dati dell'Arpa, nelle ultime 24 ore sono caduti tra i 30 e i 50 millimetri di pioggia in pianura, con punte di 70 millimetri nel Cuneese e a Torino. L'allerta riguarda in particolare i corsi d'acqua, che nelle prossime ore supereranno i livelli di attenzione. Le precipitazioni in atto, secondo Arpa, potranno inoltre causare l'innesco di processi torrentizi e isolate frane.

12:53 Liguria, cessato l'allerta 1

E' cessato in Liguria lo stato di allerta 1 (medio) in vigore fino alle 12 di questa mattina. Lo ha annunciato l'Arpal, spiegando che "si ritiene opportuno prestare comunque una costante attenzione per l'assetto idrogeologico del territorio in considerazione dello stato di impregnazione dei versanti". Le forti piogge cadute potrebbe infatti provocare frane e smottamenti. Si prevedono piogge in esaurimento nel pomeriggio e ancora piogge sparse per domani.

11:00 Allagamenti a La Spezia e nell'entroterra

Sottopassi allagati, alberi caduti, strade chiuse per il maltempo a La Spezia e in provincia. Due tratti dell'Aurelia sono rimasti chiusi per alcune ore per la caduta di piante a Riccò del Golfo, dove i vigili del fuoco hanno rimosso molti alberi dalla sede stradale, e nel tratto tra Padivarma e Borghetto Vara. Problemi di viabilità anche a Montemarcello nel Comune di Ameglia. In città danni e disagi per molti negozi sempre per gli allagamenti.

10:22 Anche nevicate sulla Val d'Aosta

Pioggia e neve dovunque in Valle d'Aosta, dove le precipitazioni continuano ininterrotte da 24 ore, più intense nella bassa regione e al confine con il Piemonte. Sta nevicando sopra i 1.900 metri di quota. Questa mattina, sulla strada regionale per Cogne, sono caduti alcuni massi che però non hanno causato problemi alla circolazione. Non dovrebbe alzarsi ulteriormente il livello dei corsi d'acqua.

10:13 Toscana: alberi caduti sulle strade

Le violente precipitazioni stanno causando gravi disagi in Toscana, sulle strade in Lucchesia, intralciate da molti alberi caduti. L'Anas comunica che sulla strada statale 12 dell'Abetone e del Brennero il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni in località Bagni di Lucca proprio per alberi che hanno ostruito la carreggiata. Sul posto è intervenuto il personale Anas per ripulire la strada, in modo da ripristinare la circolazione appena possibile.

09:46 Piemonte, smottamenti e alberi caduti: nessun ferito

Continua a piovere intensamente su Torino e provincia. Molte le chiamate giunte nella notte ai vigili del fuoco per episodi legati al maltempo. In città sono caduti alcuni alberi, fortunatamente senza danni alle persone. Non sono mancati gli interventi per piccoli smottamenti stradali, ma anche in questo caso le conseguenze non sono state gravi.

09:00 Vicenza, problemi sulle strade

La pioggia intensa sul Veneto ha provocato finora soltanto lievi disagi al traffico, rallentato in modo particolare soprattutto nell'area tra Padova e Vicenza. Le precipitazioni più consistenti interesseranno le zone centro-settentrionali della regione e le Dolomiti meridionali. Nel pomeriggio scatta l'allarme meteo nel Nordest.

Ultimo aggiornamento 19:14