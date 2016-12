foto Ufficio stampa

- "Sta cambiando la strategia. Stanno avanzando frange estremiste politicizzate e siamo preoccupatissimi". Lo ha detto a Tgcom24 Renzo Pinard, sindaco di Chiomonte, in Val Susa. Il primo cittadino, più volte oggetto di minacce e di atti vandalici per le sue posizioni a favore della Torino-Lione, ha affermato: "Pensare che l'opera possa diventare pretesto per scontri politici e per giustificare campagne elettorali mi trova in disaccordo".