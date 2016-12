foto Ansa

21:28

- Un bimbo di 2 anni è morto per una caduta in un centro commerciale nel Biellese, nel tardo pomeriggio di ieri. Il piccolo si trovava con la mamma nel centro dove la giovane donna lavora e aveva appena finito il turno. Al Pronto soccorso gli è stata riscontrata un'emorragia cerebrale ed è stato deciso il suo trasferimento al Regina Margherita di Torino per un intervento neurochirurgico. Il piccolo è però morto appena arrivato.