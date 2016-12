Ivrea, anziano salvato in seminterrato allagato

foto LaPresse 21:27 - Un pensionato non autosufficiente è rimasto intrappolato nel seminterrato della sua abitazione, a Montalto Dora, che si era allagato a causa delle violente piogge che si sono abbattute nel pomeriggio sulla zona. A salvarlo i parenti. L'uomo, inizialmente dato per morto, è sotto shock ed è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco, che hanno tratto in salvo un altro anziano in una abitazione vicina. - Un pensionato non autosufficiente è rimasto intrappolato nel seminterrato della sua abitazione, a Montalto Dora, che si era allagato a causa delle violente piogge che si sono abbattute nel pomeriggio sulla zona. A salvarlo i parenti. L'uomo, inizialmente dato per morto, è sotto shock ed è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco, che hanno tratto in salvo un altro anziano in una abitazione vicina.

Una decina di squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nella zona di Ivrea, dove la pioggia delle ultime ore sta creando parecchi problemi, con diverse zone allagate. I pompieri hanno soccorso persone rimaste bloccate in alcune auto, lungo le strade allagate anche a causa dei tombini rimasti ostruiti da detriti. L'acqua ha invaso anche diversi negozi. Sul posto anche personale del 118 e squadre dei sommozzatori. I vigili del fuoco sorvolano la zona in elicottero per verificare la situazione.