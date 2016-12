foto Ansa

10:35

- Vasto incendio, poco dopo le 8, alla Clean System di Lombardore (Torino), azienda di lavorazioni in alluminio. Ustionato, in modo lieve, un vigile del fuoco. Sul posto operano 5 squadre, tre autobotti, un mezzo aeroportuale e gli esperti del nucleo Nbcr. A bruciare sono i sacchi di alluminio presenti nella fabbrica. I vigili del fuoco stanno cercando di contenere le fiamme con sabbia e polvere, per evitare che il rogo si estenda.