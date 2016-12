foto Ansa

10:55

- E' rientrato l'allarme bomba, scattato dopo una telefonata anonima, in una filiale Unicredit di Pianezza, in provincia di Torino. La filiale, e gli appartamenti della palazzina a due piani in cui si trova, erano stati evacuati. Sul posto sono giunti vigili del fuoco, carabinieri, 118 e artificieri.