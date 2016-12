foto Afp

- La polverina bianca trovata nel pomeriggio a Torino in una buca delle lettere non era nociva. La sostanza era nella corrispondenza di Sabina Mauro, assistente parlamentare del deputato Pd Stefano Lepri, e della madre, Domenica Genisio, consigliere comunale Pd. I primi risultati degli esami effettuati all'Istituto zooprofilattico di Torino hanno dato esito negativo. Le due donne non sono quindi più in isolamento, disposto in via precauzionale.