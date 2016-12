foto Ansa

- Una bimba di 3 anni è caduta da una finestra di casa, al secondo piano di una palazzina di Dronero, nel Cuneese. Dopo un volo di circa sette metri, la piccola ha riportato un trauma cranico e numerose contusioni. Trasportata d'urgenza al Regina Margherita di Torino, non versa in pericolo di vita. La piccola avrebbe approfittato di un attimo di distrazione dei genitori per arrampicarsi su uno sgabello del bagno e sporgersi dalla finestra.