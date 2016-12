foto Ansa

17:38

- La polizia ha arrestato in Piemonte il boss della 'ndrangheta Sebastiano Strangio, 38 anni, di San Luca, latitante dal 2007. E' il fratello di Maria Strangio, uccisa nella strage di Natale del 2006: un delitto che diede il via alla faida di San Luca tra le famiglie Nirta-Strangio e Pelle-Voltri, culminata con la strage di Duisburg in Germania. Sebastiano Strangio è accusato di associazione a delinquere, omicidio ed estorsione.