Maltempo, cede argine: un morto

Un 35enne torinese, Paolo Da Vià, è morto annegato nella notte dopo che la sua auto è precipitata nel torrente Casternone, a Val della Torre (Torino), a causa del cedimento di un argine causato dalla forte pioggia. La vittima era a bordo della sua Citroen C2 con un amico che è riuscito a salvarsi, mentre Da Vià è stato trascinato dalla corrente e ripescato solo dopo tre ore, a un chilometro di distanza, dai vigili del fuoco.

Secondo quanto si apprende, Paolo e l'amico, 27 anni, stavano tentando di attraversare un guado, in strada del Gibione, nonostante il torrente Casternone fosse in piena a causa del forte temporale scatenatosi ieri sera in provincia di Torino. A cedere è stato dunque l'argine del guado stesso che, a causa dell'acqua, non ha retto il peso dell'auto, precipitata ruzzolando nel torrente.