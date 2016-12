Novara, latte in polvere sequestrato in un caseificio

foto LaPresse 09:51 - I carabinieri del Nas di Torino hanno sequestrato in un caseificio della provincia di Novara quasi due quintali e mezzo di latte in polvere. L'azienda è specializzata nella produzione di formaggi tutelati DOP. La detenzione negli stabilimenti nonché l'impiego di latte in polvere nelle produzioni casearie, sono vietati in Italia da 40 anni. - I carabinieri del Nas di Torino hanno sequestrato in un caseificio della provincia di Novara quasi due quintali e mezzo di latte in polvere. L'azienda è specializzata nella produzione di formaggi tutelati DOP. La detenzione negli stabilimenti nonché l'impiego di latte in polvere nelle produzioni casearie, sono vietati in Italia da 40 anni.

L'utilizzo del latte in polvere è conveniente tanto per il prezzo d'acquisto, circa un decimo rispetto a quello fresco, quanto per la gestione del prodotto, che non è deperibile ed è facilmente trasportabile.

Conveniente ma vietato da leggi che regolamentano la produzione di prodotti caseari. Per l'ottenimento del marchio Dop del gorgonzola, per esempio, è necessario che sia utilizzato esclusivamente latte intero vaccino proveniente da allevamenti siti esclusivamente nelle provincie di Bergamo, Biella, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Novara, Pavia, Varese, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli e in parte della provincia di Alessandria.