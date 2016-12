Pacco bomba a La Stampa, gli anarchici lo rivendicano

foto Ansa Correlati Torino, bomba alla redazione de La Stampa

Bomba alla redazione de La Stampa 13:25 - E' stato rivendicato dalla Fai con una lettera recapitata alla redazione del Secolo XIX l'attentato dinamitardo tentato due giorni fa alla redazione del giornale "La Stampa" di Torino. La missiva è firmata dal Fai/Fri, Federazione Anarchico Informale/Fronte Rivoluzionario Internazionale. Per la Procura è attendibile.

Un "noto fogliaccio, sempre in prima linea nell'avvalorare le ricostruzioni di carabinieri e polizia soprattutto quando si tratta di colpire individui attivi nella guerra allo Stato". Così la Fai, federazione anarchica informale, definisce il quotidiano La Stampa nel volantino di rivendicazione pervenuto al Secolo XIX. La lettera è stata trasmessa alla Digos di Torino che, coordinata dalla Procura del capoluogo piemontese, indaga sul pacco bomba.



"La Stampa non è che uno dei giornali di regime, perciò ogni singolo pennivendolo è un possibile obiettivo della nostra guerra contro lo Stato e la società che lo sostiene e ne legittima ogni giorno l'esistenza". E' un altro passaggio della lettera.



Gli inquirenti: "Ce lo aspettavamo" - "Ce l'aspettavamo. La firma del documento è un'ulteriore conferma della saldatura transnazionale delle cellule operative anche in Italia. Riteniamo non sia finita qui": così parlano gli inquirenti che lavorano sul documento firmato "Cellula Damiano Bolano". Non è ancora possibile dire se il pacco inviato alla Stampa faccia parte della "campagna" Fai iniziata nel 2009 con il pacco bomba alla Bocconi di Milano - dicono gli inquirenti genovesi - ma il fatto che il documento di rivendicazione sia stato inviato al Secolo XIX, giornale locale di Genova, "costituisce senz'altro un continuum con l'azione degli Informali culminata con il ferimento dell'ad di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi. Riteniamo che non sia finita qui".



Sassi contro auto giornalisti: un ferito - Blocchi di porfido contro un'auto del quotidiano La Stampa sono stati lanciati a Torino durante un corteo di protesta di alcuni movimenti anarchici. L'autista della vettura è rimasto ferito a un braccio, mentre il redattore e il fotografo che si trovavano sull'auto sono rimasti illesi