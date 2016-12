Novara, attesa autopsia su neonato morto

foto Ansa 10:52 - Sarà probabilmente eseguita in giornata l'autopsia sul neonato morto, scoperto ieri sera alla periferia di Novara, tra i rifiuti. A trovarlo, sotto il ponte dell'autostrada nella zona di Agognate, è stato un automobilista, che ha dato l'allarme. L'esame autoptico servirà ad accertare se il bimbo sia nato morto, oppure se sia stato abbandonato vivo poco dopo il parto. - Sarà probabilmente eseguita in giornata l'autopsia sul neonato morto, scoperto ieri sera alla periferia di Novara, tra i rifiuti. A trovarlo, sotto il ponte dell'autostrada nella zona di Agognate, è stato un automobilista, che ha dato l'allarme. L'esame autoptico servirà ad accertare se il bimbo sia nato morto, oppure se sia stato abbandonato vivo poco dopo il parto.

A dare l'allarme un automobilista: si è fermato per una sosta e ha nota il corpicino del piccolo, privo di vita, gettato a bordo strada fra le erbacce e un cumulo di immondizia. ''C'è un neonato morto a lato della strada, ad Agognate, vicino all'ingresso dell'autostrada Novara Ovest'', ha detto al 113. La zona del ritrovamento è alla periferia della città, a pochi metri dall’ingresso autostradale di Novara Ovest sull'A4 Torino-Milano. Un'area ad elevato traffico. Rifiuti, cartacce, sacchi di ogni genere abbandonati sotto il ponte. Un tempo c’era anche un albergo: oggi rimane solo qualche vecchio muro. Poco distante il campo nomadi.



Una informativa è stata diramata a tutti gli ospedali di Piemonte e Lombardia per capire se sia stata ricoverata una donna per le ferite post-parto. Ma non è escluso, data la vicinanza dell'autostrada, che a gettare il cadavere del neonato, di uno o due giorni, possa essere stato qualcuno di passaggio.