- Importavano eroina e cocaina dall'Africa e dall'America latina. I carabinieri di Torino hanno smantellato due organizzazioni criminali di senegalesi e nigeriani. 47 le persone arrestate in Piemonte, Lombardia e Veneto. La droga arrivava attraverso corrieri, che la ingerivano, o nascosta in utensili da cucina. Una delle due bande si avvaleva della "consulenza" di uno "stregone" che prevedeva come e quando inviare i corrieri in Italia.