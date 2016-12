foto Ap/Lapresse

- Una nuova scossa di terremoto ha colpito il Piemonte. Dopo quella registrata questa mattina nel Cuneese, in serata in provincia di Torino alle 21.28 la terra ha tremato con magnitudo 2.7. L'epicentro - secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - è stato nel distretto sismico delle Alpi Graie, a Vauda Canavese. Numerose le telefonate ai centralini delle forze dell'ordine, ma non sono stati segnalati danni.