foto Ap/Lapresse

06:56

- Una scossa di magnitudo 3.3 è stata registrata sulle Alpi Marittime piemontesi, in provincia di Cuneo. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto epicentro in prossimità dei Comuni di Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Entracque, Gaiola, Moiola, Rittana, Roaschia, Robilante, Roccasparvera, Roccavione, Valdieri, Valloriate e Vignolo. Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose.