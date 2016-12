foto Ansa

16:23

- E' morto all'ospedale di Berna, in Svizzera, anche il secondo sci-alpinista travolto ieri da una valanga in Val d'Ossola. Si chiamava Marco Cozzi, aveva 39 anni ed era di Rovello sul Naviglio (Milano). Era stato portato ieri a Berna, in grave stato di ipotermia, dal soccorso alpino svizzero di Air Zermatt. Cozzi era dotato del sistema di localizzazione Arva ed aveva chiamato lui stesso i primi soccorsi. Con lui è deceduto un 26enne trentino.