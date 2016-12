foto Ansa

- E' tuttora ricoverato in gravissime condizione all'ospedale di Berna, in Svizzera, lo scialpinista italiano rimasto ferito a Baceno, in Val d'Ossola, travolto da una valanga. Sul luogo dell'incidente c'era forte vento e sul posto è arrivato l'elisoccorso svizzero che ha trasporto lo sciatore, in stato di ipotermia, all'ospedale di Berna.