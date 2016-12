Valanghe, due morti in Piemonte

foto Ap/Lapresse 16:45 - Tragedia sulle montagne del Piemonte dove, a causa di due slavine, sono morti due alpinisti. Il primo escursionista è stato travolto dalla valanga, sopra la conca dell'Alpe Devero: è riuscito a chiamare i soccorsi ed è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni ma è deceduto poco dopo. Il secondo scialpinista è rimasto vittima di una valanga in valle Formazza. - Tragedia sulledove, a causa di due slavine, sono morti due alpinisti. Il primo escursionista è stato travolto dalla valanga, sopra la: è riuscito a chiamare i soccorsi ed è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni ma è deceduto poco dopo. Il secondo scialpinista è rimasto vittima di una valanga

L'uomo travolto dalla valanga sopra la conca dell'alpe Devero, in valle Antigorio, a circa 2mila metri, era solo: dotato del sistema di localizzazione Arva, è riuscito a chiamare i soccorsi. Le condizioni meteo non hanno però permesso di arrivare sul posto che due ore dopo: lo scialpinista aveva riportato la frattura di un femore, ma mentre veniva portato in ospedale è andato in arresto cardiaco. I soccorritori sono riusciti a rianimarlo e al momento si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Berna in Svizzera.



Lo scialpinista rimasto vittima della valanga in alta valle Formazza, è un 26enne trentino. Stava effettuando un'escursione vicino al lago di Morasco, e faceva parte di un gruppo: a differenza dei suoi compagni non aveva il sistema di localizzazione Arva. E' stato recuperato già morto dopo quasi due ore dall'incidente.



Val di Fassa, sciatori bloccati su una seggiovia - Attimi di paura per venti sciatori in Val di Fassa, in Trentino, che nel centro sciistico Belvedere a Canazei, sono rimasti bloccati su una seggiovia per un guasto tecnico. Grazie all'intervento di recupero, durato 90 minuti, tutte le persone coinvolte sono state tratte in salvo. Forse per l'abbondante nevicata ha ceduto una tettoia di protezione della stazione a valle dell'impianto della seggiovia quadriposto, adagiandosi sulla fune portante. Sono intervenuti il soccorso alpino della Val di Fassa, l'Aiut alpin Dolomites e il Soccorso piste della polizia.