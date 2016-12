Torino, rapinava banche in taxi: arrestato

foto Ansa Correlati Torino, il rapinatore in azione in una banca 12:41 - Otto rapine in banca in pochi giorni, sempre con la stessa tecnica: in taxi per arrivare e per andarsene. Non senza aver lasciato all'ignaro tassista una mancia extra di 50 euro. Il ladro gentiluomo è stato però arrestato dai carabinieri del Comando provinciale di Torino, che lo hanno identificato. Al vaglio dei militari anche altre rapine, compiute nei mesi scorsi in Torino e Provincia. in pochi giorni, sempre con la stessa tecnica: inper arrivare e per andarsene. Non senza aver lasciato all'ignaro tassista una. Il ladro gentiluomo è stato però arrestato dai carabinieri del Comando provinciale di Torino, che lo hanno identificato. Al vaglio dei militari anche altre rapine, compiute nei mesi scorsi ine Provincia.

"Non ho una fissa dimora e in questo periodo ho fatto una vita da sbandato". Si è giustificato così, davanti ai carabinieri che lo hanno arrestato, Alessandro Montemurno, 36 anni, il rapinatore seriale che spesso utilizzava ignari tassisti per raggiungere e lasciare le banche obiettivo dei suoi colpi. Non sempre però: in alcune occasioni si è fatto accompagnare in taxi sul luogo della rapina e, al ritorno, ha usato il treno. L'uomo ha confessato le otto rapine di cui era accusato e l'arresto è già stato convalidato dal gip.