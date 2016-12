Ricettavano oro in tutta Europa, 17 arresti al Nord

foto Ansa 07:57 - Ricettavano in tutta Europa oro, preziosi e monete antiche: i carabinieri di Novara hanno arrestato 17 persone scoprendo un giro che coinvolgeva diversi negozi "compro oro" nel Nord Italia. I militari hanno sequestrato circa 16 chili d'oro e contanti per circa 2 milioni di euro. Nei guai anche Luigi Francesco Sangiovanni, presentatore di una nota televendita di oggetti preziosi su una tv privata lombarda, e la compagna venezuelana. - Ricettavano in tutta Europa oro, preziosi e monete antiche: i carabinieri di Novara hanno arrestato 17 persone scoprendo un giro che coinvolgeva diversi negozi "compro oro" nel Nord Italia. I militari hanno sequestrato circa 16 chili d'oro e contanti per circa 2 milioni di euro. Nei guai anche Luigi Francesco Sangiovanni, presentatore di una nota televendita di oggetti preziosi su una tv privata lombarda, e la compagna venezuelana.

La donna, Carmen Delia Castillo Quintana, gestiva un negozio 'compro oro' nel pieno centro di Milano: per gli investigatori era questo il centro di riferimento dell'attività di ricettazione. Da qui la merce rubata in tutto il Nord Italia veniva infatti inviata anche in Germania, Svizzera, Francia, Austria e Grecia. A Sangiovanni, inoltre, si rivolgevano i titolari di numerosi "compro oro" del settentrione per piazzare ingenti quantità di oro e preziosi di dubbia provenienza.