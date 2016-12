Tav, i grillini pronti a sbarcare in Val di Susa

foto LaPresse 01:01 - I grillini sono pronti a sbarcare in Val di Susa per l'entrata in forze di un centinaio di parlamentari nel cantiere della Tav di Chiomonte e la successiva marcia lungo una delle statali che attraversano la valle fino a Bussoleno. Un evento che fa già discutere. I presidenti di Camera e Senato, Laura Boldrini e Piero Grasso, hanno sottolineato che non si tratterà di "ispezione", ma di "normale visita" soggetta alle regole di un cantiere. - I grillini sono pronti a sbarcare in Val di Susa per l'entrata in forze di un centinaio di parlamentari nel cantiere della Tav di Chiomonte e la successiva marcia lungo una delle statali che attraversano la valle fino a Bussoleno. Un evento che fa già discutere. I presidenti di Camera e Senato, Laura Boldrini e Piero Grasso, hanno sottolineato che non si tratterà di "ispezione", ma di "normale visita" soggetta alle regole di un cantiere.

Presente anche delegazione di Sel - Alla visita prenderanno parte anche 15 parlamentari di Sel. "Siamo trasparenti - ha sottolineato Marco Rettighieri, direttore generale della Ltf - non abbiamo nulla da nascondere, accoglieremo i parlamentari in arrivo domani come abbiamo fatto con tutti. Ma i presidenti delle Camere sono stati chiari: non si può considerare una visita ispettiva. Dovrà sottostare a tutte le regole di sicurezza proprie di un cantiere di lavoro".



Pd: "Si rischia di alimentare la tensione" - Per il Pd piemontese l'iniziativa di M5S e Sel "è un'operazione politica che rischia soltanto di alzare il livello della tensione. E' evidente - affermano il segretario regionale Gianfranco Morgando ed il presidente Andrea Giorgis - che modalità e toni che caratterizzano l'iniziativa hanno poco a che fare con il merito della questione e con la trasparenza delle procedure".



Accreditati oltre 70 giornalisti - Per "monitorare la situazione" il Sap (sindacato autonomo di polizia) manderà una sua delegazione in Valle di Susa. Per la visita al cantiere hanno chiesto l'accredito oltre 70 tra giornalisti, operatori tv e fotografi. Il movimento No Tav dà appuntamento alla zona della Centrale Idroelettrica, nella zona bassa di Chiomonte. "I parlamentari 5 Stelle - scrive il sito notav.info - entreranno da lì e attraverseranno senza vincoli la prima parte dell'area militarizzata che non fa parte del cantiere-sito strategico".