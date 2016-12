foto Web

- La Procura di Torino ha ottenuto il giudizio immediato per Francesco Furchì, il faccendiere torinese in carcere dal 29 gennaio per l'attentato ad Alberto Musy, consigliere comunale dell'Udc a Torino. L'aggressione, avvenuta nel centro di Torino, risale esattamente a un anno fa e l'accusa per Furchì è quella di tentato omicidio. Musy ancora oggi è in coma. Questa sera sarà celebrata una messa per ricordare quanto accadde e pregare per la guarigione.