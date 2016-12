Calcio, incidente d'auto per Martin Caceres

foto LaPresse Correlati Caceres, l'auto distrutta dopo l'incidente 13:37 - Incidente stradale nella notte a Torino per Martin Caceres. Il giocatore della Juventus, alla guida di un suv, si è scontrato in centro città con un'altra vettura con tre giovani a bordo. Violentissimo l'urto, all'incrocio tra corso Dante e via Nizza con semaforo lampeggiante. L'auto del calciatore uruguaiano è finita contro l'ingresso della metro, di fatto impedendone l'apertura. Caceres portato all'ospedale Cto di Torino, non è in gravi condizioni. - Incidente stradale nella notte a Torino per Martin Caceres. Il giocatore della Juventus, alla guida di un suv, si è scontrato in centro città con un'altra vettura con tre giovani a bordo. Violentissimo l'urto, all'incrocio tra corso Dante e via Nizza con semaforo lampeggiante. L'auto del calciatore uruguaiano è finita contro l'ingresso della metro, di fatto impedendone l'apertura. Caceres portato all'ospedale Cto di Torino, non è in gravi condizioni.

Sull'esatta dinamica dell'incidente indaga la polizia municipale. Da una prima ricostruzione dell'accaduto, l'auto del calciatore percorreva via Nizza, l'altra invece percorreva corso Dante in direzione Mauriziano. Proprio quest'ultima non avrebbe rispettato la precedenza. L'incidente si è verificato poco dopo le 3 di notte. Caceres è stato trasportato in ospedale in codice giallo; nelle prossime ore potrebbe essere trasferito nel reparto di chirurgia plastica.