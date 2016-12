foto LaPresse

- La procura di Vercelli ha chiesto di riaprire l'inchiesta su Antonio Cangialosi per la morte di Matilda, la bimba di 2 anni uccisa nel 2005 a Roasio. Per l'uomo, che all'epoca dell'omicidio era il compagno della madre della piccola, era stato deciso il non luogo a procedere che ora la magistratura chiede di revocare. La madre di Matilda, Elena Romani, è stata assolta in primo grado e in Appello: la sentenza è ora in Cassazione.