foto Ansa

06:52

- Dalle prime luci dell'alba i carabinieri di Verbania hanno eseguito, in Piemonte e in Lombardia, 13 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone (italiani, tunisini e dominicani). Sono tutti accusati di far parte di una banda che controllava lo spaccio di hashish e cocaina a Verbania e a Baveno e Cannobio, sul Lago Maggiore. Eseguite anche numerose perquisizioni.