9.3.2013

Torino, corpo di una donna recuperato nel Po

Secondo i primi riscontri, si tratta di una 50enne di carnagione bianca. Toccherà al medico legale fare chiarezza sulle cause della morte. Non è escluso che la donna possa essere caduta in acqua dopo un malore