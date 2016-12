foto Ansa

01:25

- I manifestanti No Tav hanno protestato nella notte in Valsusa contro il cantiere della Torino-Lione. Una trentina di attivisti, incappucciati e a volto coperto, si sono staccati dalla manifestazione - fino a quel momento pacifica - organizzata per la festa della donna e hanno aperto una fitta sassaiola contro il cantiere di Chiomonte. Le forze dell'ordine hanno risposto con degli idranti. Un poliziotto è rimasto ferito in modo lieve.