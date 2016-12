foto Francesco Fossa

- Una inchiesta sulla vicenda dei cinghiali al cesio è stata aperta dalla procura di Vercelli. Il procuratore della Repubblica, Paolo Tamponi, si legge in una nota del ministero della Salute, ha aperto un fascicolo processuale contro ignoti per l'articolo 439 c.p. (Avvelenamento di acque e di sostanze alimentari). Una relazione preliminare sarà prospettata al procuratore il 13 marzo a Vercelli in un incontro con ufficiali del Nas e del Noe.