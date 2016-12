Torino, la piccola Emma ha un cuore nuovo

foto Afp Correlati Visita speciale per la piccola Emma: il suo cane la va a trovare in ospedale 11:46 - La piccola Emma, la bimba di tre anni e mezzo che da 370 giorni viveva attaccata a un cuore artificiale all'ospedale Regina Margherita di Torino, ha un cuore nuovo. La piccola, che la scorsa settimana era finalmente riuscita a incontrare il suo cane, Black, ha ricevuto nella notte l'organo, donato da un bimbo di 5 anni morto all'ospedale Gaslini di Genova per encefalite. L'intervento è riuscito, e ora Emma si trova in Rianimazione. - La, la bimba di tre anni e mezzo che da 370 giorni viveva attaccata a un cuore artificiale all', ha un cuore nuovo. La piccola, che la scorsa settimana era finalmente riuscita a incontrare il suo cane,, ha ricevuto nella notte l'organo, donato da un bimbo di 5 anni morto all'ospedale Gaslini di Genova per encefalite. L'intervento è riuscito, e ora Emma si trova in Rianimazione.

La piccola Emma era ricoverata da un anno, in attesa di un organo compatibile, per una cardiomiopatite dilatativa di cui era affetta dalla nascita. La scorsa settimana l'incontro con il suo Black, uno spinone di 26 chili che i genitori avevano preso al canile quando era neonata. Un incontro commovente, il primo del genere all'ospedale infantile di Torino, dove esiste la pet therapy, ma in una stanza fuori dal reparto.



Questa notte si è avverato il sogno della famiglia di Emma, un cuore compatibile, per il quale era nella lista nazionale e internazionale dei trapianti urgenti.