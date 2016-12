foto LaPresse

19:54

- Vicino al campo in cui sabato tre ragazzi sono rimasti gravemente feriti per l'esplosione di una bomba a mano, a Novalese, in provincia di Torino, i carabinieri hanno trovato un secondo ordigno. Si tratta di un altro residuato Breda risalente alla Seconda guerra mondiale. L'oggetto esplosivo è stato trovato in un muretto di pietra da una persona che ha dato l'allarme. Sul posto sono giunti gli artificieri per farlo brillare.