foto Ufficio stampa

16:25

- Sono gravi le condizioni di un alpinista finlandese investito da una valanga in alta Valle Otro, in Valsesia. Rimasto sepolto sotto due metri di neve, è stato individuato grazie a un apparecchio per la ricerca ed estratto vivo dai suoi compagni, che hanno dato l'allarme. L'alpinista, che si trovava con otto connazionali sul Passo della Coppa, è stato poi trasportato in elicottero all'ospedale di Borgosesia (Vercelli).