Torino: esplode un ordigno, feriti tre ragazzi

foto LaPresse 10:34 - Sono stati trasportati all'ospedale oftalmico di Torino, per essere sottoposti a interventi chirurgici agli occhi, due dei tre ragazzi di 16 e 18 anni anni rimasti feriti per lo scoppio di una bomba trovata mentre lavoravano un campo a Novalesa. Il più grave, che ha perso la mano destra nella deflagrazione, rischia anche la vista. L'altro, per cui i medici hanno emesso una prognosi di 90 giorni, ha maggiori probabilità di conservarla.

L'ordigno è esploso all'improvviso mentre i tre lo stavano maneggiando. Uno dei ragazzi rischia ora di perdere la vista, mentre il terzo, pur essendo rimasto ferito da alcune schegge, risulta meno grave.



Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno transennato l'area dell'esplosione, l'elisoccorso e le ambulanze del 118. E, secondo i primi riscontri effettuati dagli artificieri dei carabinieri e dei vigili del fuoco, l'ordigno sarebbe una bomba a mano Breda. Si tratta di una bomba che veniva utilizzata durante la seconda guerra mondiale dall'esercito italiano.



Il racconto del padre di uno dei tre ragazzini - I tre sarebbero stati attratti dalla cupola di colore rosso della bomba a mano, che spuntava dal terreno, secondo quanto risulta dalle prime testimonianze raccolte dai carabinieri.



Il padre di uno dei ragazzini ha raccontato che i tre si trovavano nel campo per preparare un terreno alla semina di patate. La località si chiama La Geira e si trova alle porte di Novalesa, il paese della valle di Susa noto per l'abbazia benedettina di fondazione medievale.



I ragazzi stavano dando fuoco ad alcune sterpaglie quando hanno visto il colore rosso. Sono corsi per vedere di che cosa si trattasse e uno di loro ha preso in mano l'ordigno. Poi l'esplosione.