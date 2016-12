foto Ingv 06:20 - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata poco dopo le due di questa notte sulle Alpi del Piemonte, in provincia di Torino. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 15,9 km di profondità ed epicentro in prossimità dei comuni di Cantoira, Ceres, Chialamberto, Pessinetto e Traves. Non sono stati segnalati danni a persone o cose. - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata poco dopo le due di questa notte sulle Alpi del Piemonte, in provincia di Torino. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 15,9 km di profondità ed epicentro in prossimità dei comuni di Cantoira, Ceres, Chialamberto, Pessinetto e Traves. Non sono stati segnalati danni a persone o cose.

Il sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione, in particolare a Monastero di Lanzo, Coassolo e Ceres.



SISMA ANCHE IN PROVINCIA DI POTENZA - La terra ha tremato anche al Sud. Alle 3:16 è stata infatti rilevata una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2 sull'Appennino lucano, in provincia di Potenza. Il sisma ha avuto ipocentro a 26,2 km di profondità ed epicentro in prossimità dei comuni di Picerno, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania e Tito. anche in questo caso non sono stati registrati danni a persone o cose.