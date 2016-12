Uccide la moglie malata e si suicida con il gas

foto Ansa 00:26 - Ha ucciso la moglie malata tagliandole le vene dei polsi e poi si è suicidato con il gas. E' avvenuto in una casa a San Mauro Torinese, dove abitavano Antonio Croveris, 85 anni, e Giuseppina Saverino, 81. A trovare i due corpi è stata la badante nel pomeriggio. L'uomo era riverso a terra nell'ingresso, la donna si trovava su un lettino in cucina. Sul posto sono arrivati i carabinieri. - Ha ucciso la moglie malata tagliandole le vene dei polsi e poi si è suicidato con il gas. E' avvenuto in una casa a San Mauro Torinese, dove abitavano Antonio Croveris, 85 anni, e Giuseppina Saverino, 81. A trovare i due corpi è stata la badante nel pomeriggio. L'uomo era riverso a terra nell'ingresso, la donna si trovava su un lettino in cucina. Sul posto sono arrivati i carabinieri.

L'uomo ormai non sopportava piu' la condizione di non autosufficienza della consorte, che necessitava di essere seguita tutto il giorno, e aveva paura che, visto l'avanzare dell'eta' anche per lui, non avrebbe piu' potuto starle vicino. Cosi', ha aspettato che la badante, una donna italiana, preparasse loro il pranzo e uscisse di casa, intorno alle 13, con l'impegno di rientrare qualche ora dopo. Poi ha coperto la moglie con una coperta per tenerla al caldo e le ha reciso i polsi con un coltello. Disperato, ha cercato di fare la stessa cosa su se stesso, ma non ci e' riuscito. A quel punto, ha staccato un tubo della cucina a gas e se lo e' infilato in bocca. La donna, che non ha avuto neanche la forza di reagire, e' morta per dissanguamento, lui per le inalazioni velenose.



Quando la badante, intorno alle 16,30, e' rientrata nell' appartamento, si e' trovata davanti uno scenario raccapricciante. Lui era disteso, prono, sul pavimento dell' ingresso dell'appartamento, lei era a letto in un lago di sangue. L'assistente domiciliare, a quel punto, ha chiamato i due figli della coppia e i carabinieri. Sul posto e' poi intervenuto il medico legale, che ha confermato la ricostruzione e gli orari dei decessi. Il pm Vito Destito, a cui e' stato affidato il coordinamento delle indagini, ha autorizzato la rimozione dei cadaveri. E' stato poi il figlio Michele, 45 anni, a raccontare ai militari nella caserma di San Mauro, dove e' arrivata anche sua sorella e dove era stata portata la badante in stato di choc, la storia di disperazione del padre, che non ce la faceva piu' ad andare avanti con la moglie in quelle condizioni e con sempre meno energie per sostenere la situazione.