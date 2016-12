Cade dalla seggiovia, muore tredicenne inglese

foto Ansa Correlati Belluno, una valanga travolge tre persone 18:58 - Una tredicenne inglese è morta questa mattina in Valsusa dopo essere caduta dalla seggiovia. La ragazzina era in vacanza con una comitiva di connazionali a Claviere, dove stava trascorrendo alcuni giorni in gita scolastica, ed era partita per una passeggiata in montagna. Dopo l'improvvisa caduta i soccorsi di polizia e 118 sono stati immediati. I sanitari sono riusciti a rianimarla, ma la tredicenne è morta durante il tragitto verso l'ospedale di Susa. - Unaquesta mattina in Valsusa dopo essere. La ragazzina era in vacanza con una comitiva di connazionali a, dove stava trascorrendo alcuni giorni in gita scolastica, ed era partita per una passeggiata in montagna. Dopo l'improvvisa caduta i soccorsi di polizia e 118 sono stati immediati., ma la tredicenne è morta durante il

Il tragico incidente si è verificato intorno alle 9.30, sull'impianto che dai 1.760 metri d'altezza di Claviere sale in alta montagna. La ragazzina, che ha origini indiane, aveva appena preso la seggiovia per cominciare la sua giornata sulle piste e aveva inforcato gli sci per passare la giornata tra la neve con i suoi amici.



La dinamica dell'incidente - Una volta scivolata dal seggiolino, ha fatto un volo di circa sei metri, andando a sbattere contro un pilone in cemento. Secondo la prima ricostruzione, la ragazzina è scivolata dalla seggiovia "Col Boeuf" nonostante la sbarra di protezione fosse regolarmente abbassata. I primi a intervenire sono stati gli alpini della Brigata Alpina Taurinense, in servizio con la cooperativa Sps che gestisce il soccorso sulle piste della Vialattea. Subito dopo è arrivata la polizia e poi il 118 di Cesana. A causare la morte della ragazza, dopo che i sanitari l'avevano stabilizzata sulla barella spinale, sarebbe stato un arresto cardiaco che l'ha colpita mentre stava raggiungendo l'ospedale di Susa.



Procura apre inchiesta - La procura di Torino ha aperto un'inchiesta a carico di ignoti per l'ipotesi di reato di omicidio colposo. Il pm Raffaele Guariniello, che coordina le indagini, ha ordinato approfondimenti sulla vigilanza da parte del personale che gestisce gli impianti e degli accompagnatori della scolaresca e sulla tenuta della stessa seggiovia, per verificare se la sbarra di protezione fosse rimasta aperta.