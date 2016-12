foto Ansa

16:32

- Un immigrato condannato per maltrattamenti ai danni della moglie non ha diritto alla cittadinanza italiana. Lo ha deciso il Tar del Piemonte, respingendo il ricorso di un marocchino in Italia da più di dieci anni e divorziato dal 2007. Dalle pronunce dei giudici amministrativi torinesi su altre due cause analoghe si ricava che una condanna per incendio colposo non è sufficiente per respingere la richiesta di cittadinanza, una condanna per furto sì.