Il gip Massimo Scarabello del tribunale di Torino ha convalidato il fermo di Francesco Furchì, sospettato del tentato omicidio del consigliere comunale Alberto Musy, nel marzo scorso. Il giudice ha anche disposto la custodia cautelare in carcere. Secondo la procura di Torino e la polizia, Furchì ha teso un agguato al consigliere comunale, che riteneva un "traditore" perché in diverse occasioni non aveva assecondato le sue ambizioni.

Musy, per le conseguenze del ferimento, è ancora ricoverato in gravissime condizioni, e senza conoscenza, in una casa di cura in provincia di Parma. Furchì finora si è sempre proclamato innocente.