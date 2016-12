Torino, i Nas sequestrano 70mila ricariche per sigarette elettroniche: etichettatura inadeguata

foto Twitter Correlati L'Italia cavalca verso il milione di "svapatori"

Guariniello: "No a sigarette elettroniche nei locali pubblici" 12:37 - I carabinieri del Nas di Torino hanno sequestrato 70mila flaconi di ricariche per sigarette elettroniche, contestando l'etichettatura inadeguata. Secondo quanto accertato dai militari, sulle boccette di liquido (il cui valore commerciale si aggira intorno ai 380mila euro) mancavano le istruzioni in italiano e il numero di telefono del responsabile dell'immissione in commercio del prodotto, classificato come pericoloso. - Ihanno sequestrato 70mila flaconi di ricariche per, contestando l'. Secondo quanto accertato dai militari, sulle boccette di liquido (il cui valore commerciale si aggira intorno ai 380mila euro) mancavano le istruzioni in italiano e il numero di telefono del responsabile dell'immissione in commercio del prodotto, classificato come pericoloso.

Negli ultimi due mesi i controlli e i sequestri nel settore sono moltiplicati. Soltanto a Torino sono state sequestrate sigarette elettroniche e liquidi per le stesse per un valore di circa mezzo milione di euro.



Tra le principali contestazioni, l'assenza della marchiatura CE, che garantisce la qualità costruttiva delle ricariche, e degli obbligatori "consigli di prudenza" e "frasi di rischio". Contestate spesso anche le dimensioni ridotte dei "pittogrammi di pericolo" previsti dalle norme per i prodotti pericolosi immessi in commercio.