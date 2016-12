foto LaPresse

10:40

- Il traforo del Frejus, al confine tra l'Italia e la Francia, è chiuso dalle prime ore della mattinata per l'incendio di una bisarca in territorio francese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di entrambi i Paesi. Il rogo è già stato spento, ma sono scattate le procedure di sicurezza previste dai protocolli. Non si registrato feriti.